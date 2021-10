Art Bike & Run, Lorena Ziccardi a sostegno dei Comuni per il cicloturismo inclusivo

Anche i Comuni di San Vito Chietino, Fossacesia, Frisa, Treglio e Rocca San Giovanni, afferenti all'Ufficio Unico di programmazione e progettazione dei Comuni del Bacino del Feltrino e della Costa dei Trabocchi, saranno tra i protagonisti della Art Bike & Run con un'iniziativa di promozione del cicloturismo inclusivo. I cinque Comuni hanno infatti aderito alla manifestazione internazionale del 1-3 ottobre 2021, promossa da Legambiente Italia e dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara, in partnership con la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e la Fondazione Aria.

"Già ad ottobre del 2020 - si legge in un comunicato stampa - i Comuni succitati avevano dato vita ad una tavola rotonda, insieme al Gal Costa dei Trabocchi, sull'importanza dell'accessibilità e dell'inclusività del turismo sulla Via Verde dei Trabocchi, operando concretamente per il raggiungimento di obiettivi - il Comune di Fossacesia, ad esempio, ha dotato la propria 'spiaggia per tutti' di un mezzo e-bike tandem che permette il trasporto di persone con ridotta mobilità. Ora, in occasione dell'inaugurazione della gara ciclistica a cronometro che si terrà il 2 ottobre alle ore 10 nell'ambito della manifestazione Art Bike & Run - spiegano - i cinque Comuni parteciperanno simbolicamente attraverso il sostegno all'atleta disabile Lorena Ziccardi, già campionessa italiana di basket in carrozzina nel 2017 e 2018 e oggi membro del progetto di handbike Obiettivo3 di Alex Zanardi, che prenderà parte alla gara con la sua handbike".

Lorena Ziccardi sarà quindi portatrice del messaggio rivolto alle autorità regionali e provinciali: "sostenere economicamente i Comuni nell'organizzazione di mezzi e servizi per una inclusività nuova, aperta, possibile e innovativa, per abbattere concretamente le limitazioni alla mobilità che esistono per alcune categorie di persone, e per riabilitare la società ad un pensiero inclusivo a 360 gradi".