Torino di Sangro: scontro frontale sulla sp 119, perde la vita un motociclista

Un uomo di 58 anni, R.F., in sella ad una moto ha perso la vita questa mattina a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine la moto Kawasaki e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente lungo la strada provinciale 119 tra Torino di Sangro e Paglieta. Non è escluso che il 58enne motociclista possa avere avuto un malore perdendo così il controllo del mezzo.

L'impatto è stato molto violento, con la moto rimasta incastrata sotto la motrice del mezzo pesante, e a nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118.

Sul posto la polizia stradale di Lanciano per i rilievi di legge, gli agenti del commissariato di Lanciano e i carabinieri. La strada è stata a lungo chiusa al traffico.

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro a disposizione della Procura di Vasto.