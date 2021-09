140mila euro per la nuova illuminazione artistica del lungomare di Fossacesia

È stato approvato nel corso dell'ultima seduta di Giunta Comunale, il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della zona alberata pedonale del lungomare di Fossacesia Marina, dalla Spiaggia per Tutti e fino all'incrocio con Fosso Palazzo.

“L'intervento dell'importo di 140mila euro - dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - è reso possibile con il contributo del Ministero dell'Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, compreso l'installazione di nuovi impianti purché dotati di lampade a tecnologia a LED. Il tratto pedonale interessato dai lavori di pubblica illuminazione, di circa 450 metri, si estende dalla piazzetta bancomat fino all'intersezione con via Fosso Palazzo, con l'obiettivo di riqualificare una zona di pregio per il valore naturalistico e turistico.”

“Il nuovo impianto – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani – oltre a risolvere il problema della sicurezza per gli utenti, si pone l'obiettivo di creare un'atmosfera confortevole ed avvolgente che potenzi la vocazione di luogo di aggregazione dell’area".

L'impianto sarà costituito da un sistema strutturale per l'installazione di cavi che consentiranno il posizionamento degli apparecchi di illuminazione sospesi, posizionati omogeneamente sul piazzale e nella parte centrale del percorso, garantendo una corretta distribuzione della luce senza interferenze con la vegetazione.

La nuova illuminazione potrà definirsi artistica perché il progetto è stato predisposto dal docente dell'Università Roma Tre, Marco Fascarola, conosciuto per aver progettato interventi di illuminotecnica nei più importanti e suggestivi italiani, con la collaborazione dei suoi collaboratori. I lavori avranno inizio prima della stagione invernale.