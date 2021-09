Il lombardo Marco Canzi di corsa sul Blockhaus in ricordo di nonno Tonino, minatore di Bomba

Una corsa sulla salita del Blockhaus in memoria di nonno Tonino, abruzzese di Bomba, scomparso nel 2019 a 93 anni. La storia di Marco Canzi, 46enne di Sirtori, in provincia di Lecco, è fortemente legata all'Abruzzo e, in modo speciale a Bomba, paese di origine di sua moglie. Ed è qui che, nel 2019, a 93 anni, è morto Antonio Martorella, il nonno di sua moglie che Marco chiama affettuosamente nonno Tonino, uno di quegli abruzzesi "forti e gentili" che hanno conosciuto la durezza dell'emigrazione e la fatica per mandare avanti la famiglia. Antonio Martorella ha lavorato nelle miniere in Belgio, poi in Germania, prima di tornare a Bomba dove si è dedicato all'allevamento di animali da cortile e al lavoro dei campi. Due dei suoi figli, tra cui l'attuale suocero di Canzi, hanno lasciato il paese sangrino e si sono spostati in Lombardia, dove hanno messo su famiglia. E così Marco, dopo aver conosciuto sua moglie, ha scoperto sempre più da vicino la terra delle sue origini.

"Torniamo a Bomba ogni estate - racconta - e davvero io la sento come la mia seconda terra. Tutte le estati le trascorriamo con i parenti di mia moglie e ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare nonno Tonino e nonna Maria, che oggi ha 96 anni. Li ho da sempre sentiti come i miei nonni". Ed è per rendere omaggio a nonno Tonino che Marco, di professione tree-climber e sportivo per passione, ha voluto correre sulle strade del suo Abruzzo.

"Ho pensato che sarebbe stato bello affrontare di corsa la salita a uno dei luoghi simbolo dell'Abruzzo come la cima del Blockhaus, sulla Maiella. Quando ho iniziato ad allenarmi ho cercato delle informazioni e ho visto che, la salita che da Pretoro porta a quota 2145, solitamente è affrontata dai ciclisti, non dai podisti. Ma non mi sono fatto scoraggiare e ho iniziato a preparare questo mio personale appuntamento sportivo".

Nella preparazione, "mentre correvo pensavo a tutto ciò che tante persone hanno sofferto in questi ultimi due anni. Ci sono state persone care che ci hanno lasciato e tante altre che hanno vissuto momenti difficili. Io ho perso un mio carissimo amico per il Covid e mio fratello è stato ricoverato in ospedale uscendone il giorno di Pasqua". E poi, a rinsaldare il legame del 46enne lombardo con l'Abruzzo c'è proprio il suo lavoro. "Sono ogni giorno a contatto con gli alberi, faccio parte anche della Società Italiana Arboricoltori. Attraversare la Val di Sangro e vedere i danni provocati dagli incendi questa estate è stata una ferita al cuore. Per i boschi ci vorranno almeno 10 anni prima che riprendano vita. Così ho voluto dedicare la mia corsa verso il Blockhaus, oltre che a nonno Tonino, anche a tutto l'Abruzzo, una terra che merita, per la sua gente e il territorio fantastico".

La corsa, programmata inizialmente il 10 agosto, anniversario della morte di Antonio Martorella, è stata poi posticipata al 17. I 21 chilometri, dalla Rotonda del Lupo a Pretoro fin sulla cima "sono stati faticosi ma davvero intensi. C'erano mio suocero Donato, zio Sandro e zia Antonietta a supportarmi e sono contento di essere arrivato in cima e di poter condividere con voi questa mia piccola avventura personale. Voglio legarci anche un altro aspetto di solidarietà. Io sono donatore Avis, nella sezione di Sirtori, ed è sempre importante cogliere ogni occasione per sensibilizzare alla donazione".