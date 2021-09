Torino di Sangro, dall’11 settembre l’ufficio postale torna nella sede di via Roma

L'ufficio postale di Torino di Sangro è pronto per tornare nella sede di via Roma. Da sabato 11 settembre, infatti, i servizi delle Poste riprenderanno nella sede abituale dopo i lavori di manutenzione.

Interventi di manutenzione straordinaria, si legge nel comunicato di Poste Italiane che annuncia la riapertura degli sportelli, "che hanno riguardato la ristrutturazione dei locali gravemente danneggiati in conseguenza di un evento criminoso". Nel gennaio del 2020, infatti, il Postamat dell'ufficio postale era stato fatto saltare in aria da ignoti, poi fuggiti con il bottino. "Nell'ambito degli interventi - si legge nel comunicato di Poste Italiane - è stata anche realizzata una sala consulenza, dove il personale sarà a disposizione per fornire informazioni in modo riservato sui prodotti di risparmio, protezione e investimento. Durante tutta la durata dei lavori, Poste Italiane aveva provveduto ad allestire l'ufficio all’interno di un container, garantendo così la continuità dei servizi ai cittadini".

La prossima settimana, sottolineano, "è in programma l'installazione di un ATM Postamat di nuova generazione, caratterizzato da un monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Il nuovo ATM Postamat sarà disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, e oltre al prelievo di denaro contante, consentirà di effettuare numerosi altri servizi come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay".

L'ufficio postale di Torino di Sangro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.