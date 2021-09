Arredamenti Franco Picciotti, dal 1973 qualità e professionalità

È ad Altino dal 1973 e da allora propone le migliori soluzioni e i migliori marchi per l’arredamento di casa ed ufficio, in un continuo aggiornarsi insieme al cambiamento dei tempi, restando comunque fedeli alla mission di 48 anni fa.

Parliamo di Arredamenti Franco Picciotti che oggi può vantare uno showroom di 3mila mq, in via Nazionale, sempre ad Altino, dedicato alla vendita di arredamento di qualità occupandosi direttamente anche delle consegne a domicilio in tutto il territorio circostante.

Nel corso della lunga storia dell’azienda, Arredamenti Franco Picciotti è stata in grado di soddisfare un’ampia clientela stabilendo rapporti di fiducia cordiali e duraturi, frutto dell’efficienza dei servizi.

La ditta garantisce infatti puntualità, professionalità e piena disponibilità. Al passo coi tempi e con le ultime tendenze del settore, l’assortimento nello show room di 3mila mq include camere da letto anche su misura, camere per ragazzi, armadi su misura, cabine armadio, letti contenitore, letti imbottiti, cucine componibili, cucine ecologiche e moderne, mobili per salotti.

Arredamenti Franco Picciotti si occupa, infine, anche dei migliori arredi per uffici del settore, con consulenze ad hoc per una progettazione professionale e su misura degli spazi di lavoro, garantendo soluzioni eleganti e funzionali.