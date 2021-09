Rocca San Giovanni, morto annegato sacerdote di Lanciano

È stato trovato senza vita in acqua, tra i trabocchi Punta Cavalluccio e Spezzacatena, in località Rocca San Giovanni, don Vittorio Lusi, 84 anni, parroco molto conosciuto a Lanciano.

Inutili i tentativi di rianimare il sacerdote da parte di alcuni ragazzi che, dopo aver visto il corpo prono in acqua, si sono subito tuffati. I carabinieri della Compagnia di Ortona sono ancora al lavoro per accertare le cause dell’accaduto.





In aggiornamento