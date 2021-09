11 e 12 settembre al Centro Mites torna la Fiera del Fuoco

Si terrà i prossimi 11 e 12 settembre la quinta edizione della Fiera del Fuoco organizzata dal Centro Mites di Atessa. Una due giorni interamente dedicata a stufe a pellet, a gas e a legna, barbecue e tutti quei prodotti che fanno del fuoco, appunto, il loro marchio di fabbrica.

Sarà possibile vedere accese e funzionanti tutte le stufe dei migliori marchi quali Nordica-Extraflame, Moretti Design, Nobis Fire, Rizzoli Cucine, Ravelli, Dielle, Climacalor, Laminox, e assistere a sessioni di show cooking con barbecue a gas, da utilizzare non solo per la cottura carni, ma come una vera e propria cucina.

Non mancheranno le dimostrazioni con i nuovissimi e d’ispirazione americana barbecue on fire ed i forni a legna dei marchi Tranquilli Forni e Fontana Forni con coreografiche esibizioni di pizzaioli acrobatici.

Il Centro Mites, in via Monte Marcone 155, ad Atessa, nasce come show room per arredi da bagno ed ha poi deciso di ampliare l’offerta con tutta la gamma dedicata alle stufe su cui, negli ultimi anni, l’azienda ha deciso di puntare molto ed anche sui grandi elettrodomestici, anche qui di grandi marchi come Beko o San Giorgio. Oggi è inoltre possibile acquistare i prodotti di riscaldamento a biomasse, con agli incentivi statali grazie ai quali si riceve un immediato sconto in fattura del 50% o 65%.

Nel Centro Mites è possibile usufruire di un servizio a 360 gradi, dalla progettazione, installazione e montaggio, grazie a figure professionali di livello e ad uno staff di giovani professionisti under 30 che hanno fatto dell’azienda il punto di riferimento d’Abruzzo per il mondo del riscaldamento a biomassa.