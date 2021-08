Cinque chilometri di mare eccellente, l’Arta promuove le acque di Fossacesia

Cinque chilometri di mare eccellente. I dati dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente, parlano chiaro: le acque dell’intero tratto di mare di Fossacesia Marina risultano certificate di alta qualità.

“Piena soddisfazione dal report che arriva dalle diverse attività d’indagine messe in atto dall’ente regionale competente nei punti di prelievo stabiliti, nella zona sud dell’ex stazione ferroviaria, in prossimità della foce del fiume Sangro e sul litorale, che confermano le buone pratiche della nostra amministrazione in questi anni, impegnata su diversi fronti per migliorare sempre più il livello della balneazione del nostro litorale – afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. In sintesi, oggi il nostro è un mare che si conferma tra i più puliti d’Abruzzo. Uno standard in linea con i precedenti controlli. Sono numeri dal significato importante, perché questo capitale naturale e il suo stato di qualità eccellente rappresentano una ricchezza di grandissimo valore per la nostra città, anche in termini di ricettività turistica e di sviluppo economico. Senza dimenticare che proprio la qualità delle acque di balneazione è uno dei parametri valutati per l'assegnazione delle Bandiere blu, che Fossacesia, dal 2001, proprio grazie all’ottimo stato di salute del suo mare che va ad aggiungersi ai servizi di qualità, ha conquistato per ben 20 volte consecutive”.