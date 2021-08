Torino di Sangro piange la scomparsa di Erich Gargerle: "Ha dato lustro al nostro paese"

La comunità di Torino di Sangro è in lutto per la scomparsa di Erich Gargerle, artista tedesco che, dopo aver scoperto quasi per caso questa parte dell'Abruzzo, l'aveva eletta a sua seconda casa. E così, dalla fine degli anni '70, l'amore per Torino di Sangro, paese fortemente caratterizzato dalla musica, è cresciuto sempre più. Ed è cresciuto il legame con tutti i torinesi, che ne hanno conosciuto l'arte e le qualità umane. Tra momenti musicali e opere d'arte, Gargerle ha lasciato una profonda traccia nel paese, dove tutti lo chiamavano "Erich lu tedesche", di cui era diventato cittadino onorario.

La notizia della sua scomparsa, il 21 agosto a Monaco, si è presto diffusa tra i torinesi. Oggi l'amministrazione comunale ha voluto salutarlo con un messaggio, in attesa di potergli dare l'ultimo saluto.

"Come sicuramente saprete, qualche giorno fa è venuto a mancare un grande amico di tutta la nostra comunità - scrivono il sindaco Nino Di Fonso -. Siamo tutti visibilmente scossi perchè Erich oltre ad essere un immenso artista, è stato un grande uomo che con umiltà e talento ha dato lustro al nostro piccolo paese. È nostro dovere ricordarlo con affetto, con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto. Ci stringiamo fortemente alla sua famiglia".

La funzione religiosa "si svolgerà in data da destinarsi, appena il caro Erich tornerà a casa a riposare a Torino di Sangro", si legge nel manifesto funebre.

In un servizio realizzato da Don Gustave Kileya c'è l'intervista in cui Gargerle, in occasione di un concerto d'archi a Torino di Sangro, raccontava del suo legame con l'Abruzzo.