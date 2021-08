Scontro frontale sulla sp 94 a Mozzagrogna: muore un 73enne

Un uomo di 73 anni di Mozzagrogna, L.G., è morto questa mattina a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, lungo la strada provinciale 94, in contrata Rosciavizza nel territorio di Mozzagrogna, si sono scontrati frontalmente il pickup Tata guidato dal 73enne e la Citroen C3 Picasso guidata da P.G., 48enne del posto.

L'impatto è stato molto violento, ai soccorritori del 118 sono apparse subito molto gravi le condizioni del 73enne per cui è stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Pescara. Le ferite e le lesioni riportate nello scontro erano però molto gravi e l'uomo, poco dopo l'arrivo al Santo Spirito, è morto.

Il 48enne è stato ricoverato all'ospedale di Lanciano, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ortona, agli ordini del capitano Luigi Grella, per i rilievi dell'incidente in base a cui ricostruire l'esatta dinamica dello scontro mortale.