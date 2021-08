Lama dei Peligni ospita "God save the Queen": Irma Alleva presenta il suo nuovo romanzo

Continua il tour di presentazione del nuovo romanzo di Irma Allevi, "God save the Queen". Dopo la tappa di giovedì a Casalbordino, questa sera, domenica 22 agosto alle ore 21, sarà Lama Dei Peligni ad ospitare l'autrice frentana e il suo romanzo, edito dalla casa editrice Il Viandante. L'evento, con il patrocinio del Comune di Lama Dei Peligni, si terrà nei pressi di Largo Campanile.

Il libro - "Ma tu perché non ti fai crescere i baffi e ti metti a fare Freddie Mercury, sei uguale!", disse Franco Zanetti (direttore di Rockol) a Diego Regina. Da qui tutto ha inizio, da qui Diego Regina diventa l'interprete del repertorio dei Queen come frontman dei Regina Queen Tribute, cover band dall'incredibile seguito di pubblico e dall'inequivocabile talento che li condurrà alla finale del programma televisivo Italia's Got Talent. Diego, Andrea, Davide e Damiano all'apice del successo e reduci dall'esperienza televisiva soddisfacente, tornano nel loro amato Abruzzo per pianificare le date di un tour fitto di appuntamenti, anche fuori dall'Italia.

Lo scenario dentro il quale Diego si muove brilla delle migliori aspettative, una luce tanto forte da poter accecare e così in una maledetta notte di settembre, di rientro da un concerto, la macchina sulla quale viaggia la band esce fuori strada. Tutti illesi tranne Diego che riporta i danni peggiori, trauma cranico e coma, una lenta e dolorosa degenza, un conseguente cambiamento fisico e vocale. L'incidente segna la linea di confine tra un prima e un dopo. L'amore tormentato, l'assuefazione all'alcool, le notti brave diventano un ricordo malinconico e nella sua seconda esistenza Diego si scopre un uomo nuovo, attraversa il buio pesto ma con la grinta e la tenacia da rocker in fondo, mai abbandonate, ritorna ad occupare il posto d'onore nel cuore dei suoi fans. God save the Queen è una storia intensa, fatta di musica e di sogni, forte come le emozioni più vere, potente come il coraggio.