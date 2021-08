Incendi a Fossacesia, il Comune avvia censimento dei danni

La Giunta comunale di Fossacesia ha dato mandato alle strutture organizzative dell’Ente per porre in essere tutte le operazioni necessarie ad effettuare una ricognizione e censimento dei danni subiti a seguito degli incendi del 1 e 2 agosto scorsi, segnalandoli alla Regione Abruzzo.

“Abbiamo dato seguito alla richiesta pervenutaci dalla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) per procedere alla ricognizione delle conseguenze patite dal patrimonio pubblico e privato in seguito alle fiamme che hanno interessato il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - a tutti coloro che sono stati colpiti dai roghi in quei giorni. Gli incendi hanno interessato il patrimonio edilizio, le attività economiche e produttive, il patrimonio pubblico”.

Le istanze potranno essere presentate attraverso i moduli messi a disposizione sul portale dell’Ente www.fossacesia.org.