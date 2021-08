Ombrelloni, sdraio e natanti lasciati in spiaggia sequestrati a Torino di Sangro

Continuano i controlli sui tratti di spiaggia libera dove i bagnanti lasciano nelle ore notturne, in maniera abusiva, le loro attrezzature. "Negli ultimi giorni alcune pattuglie di uomini e donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto sono entrati in azione nelle ore notturne al fine di verificare la libera fruizione delle spiagge all’utenza", spiega una nota del Circomare.

In particolare "sono state perlustrate le spiagge libere di Torino di Sangro dove i militari della Guardia Costiera, grazie al supporto dell’amministrazione civica, hanno individuato, asportato e sequestrato circa una cinquantina di ombrelloni ed altrettante sedie e sdraio nonché vario materiale, tra cui una tavola sup, basi di ombrelloni, un piccolo natante in evidente stato di abbandono e degrado, liberando circa 200 mq. di arenile".

Il comandante della Guardia Costiera di Vasto, tv Francesca Perfido, ricorda come "il comportamento scorretto ed illegale di lasciare o meglio occupare il tratto di spiaggia in modo continuativo, in molti casi per assicurarsi un posto in prima fila, continuerà ad essere perseguito anche nei prossimi giorni al fine di rendere fruibile a chiunque il litorale di giurisdizione".

Tutto il materiale rimosso dalla spiaggia è stato posto sotto sequestro e "resterà a disposizione dell’Autorità Marittima per almeno 30 giorni, per eventuali rivendicazioni di proprietà, e successivamente verrà smaltito".