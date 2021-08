Malori in spiaggia, due uomini muoiono a Torino di Sangro e Ortona

Un uomo di 69 anni, B.l., è morto nel primo pomeriggio di oggi sul litorale di Torino di Sangro.

In base alle prime notizie, il bagnante, un turista bresciano, ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno. Vani i soccorsi di medici e infermieri del 118, che hanno chiesto l'elisoccorso. Sul posto la guardia costiera e i carabinieri della Compagnia di Ortona per i ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un altro decesso in mare era avvenuto stamattina, attorno alle 10, al Lido Riccio di Ortona, dove un ottantaduenne di Crecchio, D.A.d., si è sentito male, anche lui mentre si trovava in acqua. I soccorritori lo hanno portato a riva tentando di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

In aggiornamento