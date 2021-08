Incidente agricolo, morto l’ex sindaco di Casoli Sergio De Luca

Cordoglio del mondo politico e civile per l'improvvisa e prematura scomparsa, a 58 anni, di Sergio De Luca, ex sindaco di Casoli, rimasto vittima di un'incidente agricolo in località Fonte Paduli a Sant'Eusanio del Sangro.

Questa mattina, De Luca stava lavorando sul terreno agricolo della sorella, quando ha perso il controllo del trattore e si è ribaltato rimanendo schiacciato sotto il mezzo meccanico. I familiari, non vedendolo rientrare, si sono preoccupati. L'ex sindaco è stato trovato, ormai privo di vita, intorno alle 11. Inutili i soccorsi. Sul posto, per recuperare il corpo dell'uomo, sono intervenuti i carabinieri di Casoli e di Castel Frentano, assieme ai vigili del fuoco di Casoli.

Tante le attestazioni di stima e i messaggi di vicinanza alla famiglia per il tragico evento. Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, affida il suo cordoglio ad un post su Facebook: "Sergio era un signore, garbato, elegante, sempre capace di mediare con la competenza e l'equilibrio frutto di un carattere mite e di un'esperienza antica. È stato amministratore lungimirante di Casoli, punto di riferimento di tutta l'area, che ha saputo raccogliere grandi risultati - scrive il primo cittadino -. Alla signora Daniela e ai figli Mattia e Ilaria le mie più sentite condoglianze a nome della Città di Lanciano, sentimenti di vicinanza che estendo alla comunità casolana estese, al sindaco Tiberini e a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che oggi piangono un uomo che ha dato tanto a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo".

Al cordoglio di Pupillo, fa eco quello del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio: "Una disgrazia che mi colpisce profondamente. È stato un amministratore, scrupoloso ed attento ai problemi di tutta la comunità. A nome della mia città e dell'amministrazione comunale che guido, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla città di Casoli per questa prematura e tragica scomparsa".