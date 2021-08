L’Orchestra Sinfonica dell’Estate Musicale Frentana a San Giovanni in Venere

L’area monumentale dell’abbazia di San Giovanni in Venere torna a rivestire il ruolo di grande palcoscenico per l’Orchestra Sinfonica dell’Estate Musicale Frentana. Domani, domenica 8 agosto, alle ore 21, diretti dal Maestro Donato Renzetti, i giovani musicisti saranno gli interpreti delle musiche di Haendel, Bellini, Beethoven nel concerto Il respiro musicale che saliva dal mare… che ricade nel cinquantenario della fondazione dell’associazione Fedele Fenaroli. Sul palco la Soprano Ezgi Alhuda.

"Fossacesia, da molti anni, ha impreziosito la sua proposta culturale con la presenza dell’Orchestra dell’Estate Musicale Frentana – dicono il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli – Per noi si tratta di uno degli eventi più importanti della città e quest’anno poi lo è ancor di più perché sarà l’occasione per celebrare in uno dei monumenti più belli d’Italia, il Cinquantesimo dell’associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli. Grazie all’impegno, al lavoro di chi nel tempo ha guidato la Fenaroli, i giovani che hanno seguito negli anni i corsi musicali estivi hanno potuto esibirsi in campo nazionale e internazionale".