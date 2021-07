Vaccini in vacanza: una postazione mobile per le somministrazioni ai turisti dei centri costieri

Un camper itinerante che raggiunga tutti i centri della Costa dei Trabocchi, soprattutto quelli animati dalla movida, per "somministrare i vaccini ai giovani e ai turisti che frequentano e sono in vacanza nelle località balneari".

È la proposta che il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, lancia alla Regione Abruzzo e al Direttore Generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael. "È nell'interesse generale andare incontro alla gente, raggiungendola nei luoghi di villeggiatura dove tra l'altro sono più forti le occasioni di aggregazione – sottolinea Di Giuseppantonio -. Iniziative del genere nei mesi scorsi sono state già avviate in alcune parti della provincia di Teramo e credo che predisporre un servizio analogo anche in favore dei turisti che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze a Fossacesia e negli altri centri che si affacciano sulla Costa dei Trabocchi, sia di fondamentale importanza per arginare la diffusione delle varianti del Covid.

Soprattutto – aggiunge il primo cittadino - si darà l'opportunità ai giovani, soggetti protagonisti della movida che da noi è particolarmente viva, di potersi immunizzare e trascorrere in sicurezza i momenti di socialità. Il camper, dotato di personale medico e ausiliario, potrebbe offrire tra l'altro l'occasione agli studenti, in vacanza con le proprie famiglie, di sottoporsi a vaccinazione in vista della riapertura delle scuole a settembre. L'auspicio – afferma – è che la mia proposta trovi il favore di Regione e della Direzione Generale della Asl2 Abruzzo. D'altro canto, predisporre un servizio camper per vaccinare è finalizzato a convincere quegli indecisi, sollecitare chi finora ha temporeggiato e ad agevolare le somministrazioni stesse, con un servizio ancora più capillare, affinché tutti rispondano positivamente all'appello per sconfiggere il Covid".