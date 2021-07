Scontro auto moto sulla pedemontana, muore infermiere di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni, Marco Scampamorte, ha perso la vita ieri sera in un incidente a Casoli.

Erano circa le 20.30, quando, sulla strada provinciale 100 Pedemontana, è avvenuto lo scontro tra la Kawasaki Ninja del ragazzo e la Fiat Punto guidata da un ventenne, S.C. L'impatto tra la moto e una portiera dell'auto ha sbalzato a terra Mario, causandogli un politrauma. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Gli infermieri hanno subito riconosciuto il loro collega: il ventisettenne, infatti, lavorava all'ospedale di Casoli e viveva a Lanciano. Medico e infermieri non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Lievemente ferito il conducente della Punto. La Procura di Lanciano ha aperto un'inchiesta disponendo l'autopsia, che si svolgerà a Chieti.