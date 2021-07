Sanmarco Industrial, continua la protesta dei lavoratori: "Chiesto l’avvio del tavolo di crisi"

Non c'è pace per i lavoratori della Sanmarco Industrial che, dopo la questione esuberi del mese di marzo, tornano a protestare contro la direzione dello stabilimento e le sue scelte unilaterali.

"Da quando in azienda è arrivato il nuovo amministratore – spiegano in una nota - i rapporti con parte delle organizzazioni sindacali si sono azzerati. L'azienda continua a non rispettare nè i propri dipendenti nè tanto meno gli accordi in essere, per tali ragioni abbiamo chiesto alla Regione di avviare il tavolo di crisi al Mise.

Per noi – sottolineano - tutti i lavoratori sono uguali e meritano di lavorare in ugual modo e non essere differenziati per tessere sindacali".