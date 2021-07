Tutela del peperone dolce di Altino, Mario Nicola D’Alonzo è il nuovo presidente dell’associazione

Cambio della guardia alla presidenza dell'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino - Oasi di Serranella. A prendere le redini del sodalizio, Mario Nicola D'Alonzo, 62 anni di Altino, dirigente in una multinazionale americana in Val di Sangro, eletto dal direttivo in sostituzione della dimissionaria Mariella Di Lallo, in carica da febbraio 2020 a giugno 2021.

La presidenza di D'Alonzo proseguirà nel solco tracciato dai predecessori Sebastiano Scutti e Mariella Di Lallo per la certificazione del seme. "Nonostante il periodo difficile della pandemia, l'associazione ha lavorato e ottenuto risultati importanti - commenta il presidente uscente, che rimane nel Direttivo - quali la stesura e vincita del progetto europeo con il Gal Maiella Verde per portare a termine la certificazione del seme, il rafforzamento della comunicazione anche tramite webinar con le contrade e il prestigioso riconoscimento del premio Nuvoletti conferito dall'Accademia nazionale della cucina".



Il neo presidente, attivo nell'organizzazione del rinomato Palio culinario dapprima come responsabile di una contrada e poi con l'ingresso nel direttivo, per hobby e tradizione famigliare coltiva da sempre il peperone dolce di Altino. "È una grande emozione e un onore per me assumere questo nuovo incarico", commenta D'Alonzo, già al lavoro per far ripartire la macchina organizzativa, dopo il fermo di un anno causato dalla pandemia da Covid-19.



"Quest'anno il Festival del peperone dolce si farà - preannuncia il presidente - con le contrade ci stiamo adoperando per organizzare l’evento nel rispetto di tutte le norme anti-contagio". Il Festival si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 agosto. "Sarà una edizione ridotta e con accesso riservato a chi è munito di green pass", anticipa D'Alonzo, rimandando dettagli e modalità alla presentazione del programma completo tra qualche settimana.