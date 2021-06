Paglieta, con i campus estivi gli studenti dell’Istituto "B. Croce" fanno "il pieno" di attività

Dall'orto alla scrittura creativa, passando per coding, informatica e laboratori. Queste alcune delle attività realizzate nel corso dei campus estivi dell'Istituto Comprensivo B. Croce di Paglieta.

Per gli alunni dell'Istituto infatti, come si legge in un comunicato, "non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza… dal 14 giugno gli alunni delle scuole primarie e secondarie sono impegnati in campus estivi resi possibili anche grazie all’attivazione di Pon (Programma Operativo Nazionale) un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. Le attività proposte hanno spaziato dall'orto alla scrittura creativa, e dal coding e informatica a laboratori creativi.

I campus – spiegano - si svolgono in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di Paglieta e Torino di Sangro e si concluderanno il 3 luglio. Dal 5 luglio inizieranno i campus per i bambini delle scuole dell'Infanzia che si concluderanno il 16 luglio: musica, il corpo in gioco e il magico orto. Molto soddisfatta la dirigente scolastica, professoressa Lara Di Luigi, per il positivo riscontro da parte delle famiglie, per l'entusiasmo degli alunni e per la professionalità dei docenti".