Ittica Luciani, pescato locale per ristoranti e hotel a piccoli prezzi

Arriva da un’esperienza trentennale la professionalità di Ittica Luciani che formalmente, da circa tre anni, ha rilevato il marchio L’Acquario, con sede a Fossacesia.

L’azienda rifornisce locali, ristoranti, hotel, ma è aperta anche per il privato con pesce fresco locale, grazie alle barche appaltate che consentono di avere sempre il pescato del giorno a prezzi convenienti.

Nella sede di via Pedemontana, a Fossacesia, d’estate è possibile trovare un punto pescheria, gastronomia e d’asporto che amplia ancora di più l’offerta riservata al cliente. Stesso servizio, ma per tutto l’anno, c’è anche nel punto vendita di Fossacesia paese, mentre quello di Mozzagrogna è dedicato a pescheria e fritteria.

Ittica Luciani tratta anche pesce congelato ed importato dall’estero e rifornisce non solo i locali della zona e d’Abruzzo, ma anche quelli delle regioni limitrofe. Grazie alla professionalità del personale qualificato, circa 20 dipendenti con esperienza ultra ventennale, Ittica Luciani può occuparsi del cliente a 360 gradi. Si parte dalla consegna con mezzi specializzati pronti ad arrivare ovunque, la vendita di prodotti freschissimi a prezzi competitivi e l’esclusivo servizio di pulizia del pesce, anche per ristoranti e per grandi banchetti. Un motivo in più per scegliere Ittica Luciani che lavora quotidianamente sulla qualità dei prodotti e l’assoluta professionalità del personale, valore aggiunto dell’azienda.