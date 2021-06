San Vito Chietino, tutto pronto per la prima edizione del "Premio Vito Moretti"

Si terrà sabato 26 e domenica 27 giugno, al Teatro "Due Pini" di "San Vito Chietino", la premiazione della prima edizione del Premio Vito Moretti. Il paese natale di Moretti, noto poeta e professore abruzzese, scomparso all'inizio del 2019, rende così omaggio all'illustre concittadino. Il doppio appuntamento vedrà, sabato 26 alle 18.30 la presentazione degli autori finalisti, e domenica 27, alle 21.00, la premiazione.

"L'evento – spiegano gli organizzatori - prevede le seguenti premiazioni: 'Premio alla Carriera', che la giuria composta da Giovanni D'Alessandro, Sandro De Nobile, Simone Gambacorta, Adelia Mancini e Ileana Moretti, ha attribuito al poeta Fabio Pusterla; 'Poesia Edita in Lingua Italiana', la giuria composta da Giovanni D'Alessandro, Sandro De Nobile, Simone Gambacorta, Adelia Mancini e Ileana Moretti, ha scelto come finalisti Francesco Scaramozzino, Daria De Pellegrini e Nino Iacovella; 'Graphic Novel', la giuria composta da Roberto Battestini, Sandro De Nobile, Nestore del Boccio, Ileana Moretti e Gianfranco Tartaglia (Passepartout) ha nominato finalisti Marco D'Aponte, Marino Magliani e Massimo Carulli; infine, 'Tesi di Laurea di Dottorato', la giuria composta da Antimo Amore, Sandro De Nobile, Ileana Moretti, Gianni Oliva e Cinzia Turli ha deciso di segnalare la tesi di Francesca Liberatore".