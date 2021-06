Trascinati al largo dalla corrente, giovani recuperati in mare da un carabiniere

Si è concluso fortunatamente senza conseguenze negative l'episodio avvenuto nel pomeriggio a Fossacesia, nei pressi della foce del fiume Sangro, dove due giovani residenti nell’entroterra della provincia erano impegnati in una battuta di pesca.

"Uno dei due - riferiesce in una nota il capitano Luigi Grella, comandante della Compagnia di Ortona - è caduto accidentalmente in acqua ma non è riuscito a tornare a riva a causa della forte corrente che lo ha spinto a largo. Ha chiesto aiuto all’amico che si è tuffato ma anche lui si è trovato ben presto in difficoltà. Alcuni bagnanti hanno assistito alla scena ed hanno allertato il bagnino che a sua volta ha allertato il gestore della vicina darsena per fare intervenire un’imbarcazione a soccorso".

Ad intervenire è stata una barca pilotata da un brigadiere dei carabinieri della Compagnia di Lanciano, ma nella circostanza libero dal servizio, che stava prendendo il largo dalla banchina. Ricevuta la richiesta di soccorso, in pochi minuti è riuscito a individuare e raggiungere i due giovani, "ai quali ha lanciato una ciambella di salvataggio e li ha riportati a bordo. Entrambi stanno bene, non hanno riportato traumi tanto che una volta riaccompagnati a riva, hanno rifiutato le cure dei sanitari del 118".