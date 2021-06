È deceduto all’ospedale di Pescara il 71enne investito ieri a Santa Maria Imbaro

Non c'è l'ha fatta A.A., 71enne originario della provincia di Foggia, investito ieri pomeriggio a Santa Maria Imbaro. L'anziano, trasportato ieri in eliambulanza all'ospedale di Pescara, è deceduto questa mattina a causa dei numerosi traumi e delle ferite riportate.

Una vicenda che assume contorni ancor più drammatici visto che a travolgere l'uomo è stata la Fiat 500 guidata dalla nipote. Il 71enne la stava aspettando nei pressi della sua abitazione in contrada Fattore. La donna, mentre stava per svoltare, è stata tamponata da un furgone perdendo così il controllo dell'autovettura travolgendo suo nonno. Le condizioni del 71enne erano apparse subito gravissime ai soccorritori arrivati sul posto con i carabinieri della Compagnia di Ortona. Per l'uomo era stato quindi disposto il trasferimento al Santo Spirito dove, questa mattina, è deceduto.

Sull'accaduto indaga la Procura di Lanciano.