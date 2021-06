Oltre 400 dosi di Pfizer nel weekend di vaccini a Fossacesia

Nelle giornate del 5 e 6 giugno, nella Palestra polivalente di Fossacesia, due giorni dedicati alla somministrazione dei vaccini anti Covid 19. Tra sabato e domenica, sono previste 413 dosi di Pfizer da inoculare ad altrettanti prenotati.

La struttura sportiva della città sarà aperta agli utenti dalle ore 9 alle 13 al mattino e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Due le linee attive, nelle quali saranno presenti medici e personale sanitario volontario, che provvederanno ad accogliere i cittadini di Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna.

“Con i richiami scatta un'altra importante operazione di contrasto alla diffusione del virus – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio. Un grazie particolare va alla dirigenza Asl Lanciano-Vasto-Chieti che ha risposto positivamente alla nostra richiesta. La nostra gratitudine ai medici e infermieri, in attività o in quiescenza, al gruppo comunale di Protezione Civile, che ancora una volta hanno dato la loro disponibilità per assicurare che tutto proceda nel miglior modo possibile. L'impianto sportivo - conclude - si prepara ad organizzare nuove opportunità di vaccinazione per i cittadini del territorio, in particolare i più giovani che, come è noto, proprio in queste ore hanno avuto il via libera a prenotarsi”.