Torino di Sangro, a san Felice le celebrazioni per la Madonna di Loreto

Sono sospesi anche quest'anno i festeggiamenti tradizionali in onore della Madonna di Loreto a Torino di Sangro. Come spiegano il Comune e la parrocchia santissimo Salvatore in una nota, lunedì 31 maggio, giorno della festa patronale, "su richiesta del sindaco e dell'amministrazione comunale, in linea con quanto già vissuto lo scorso anno nel pieno della pandemia" le celebrazioni si terranno nel piazzale san Felice "nel rispetto delle normative vigenti".

Tre le sante messe per onorare la ricorrenza: alle ore 09.00, 11.30 e 18.30. Al termine di ogni funzione, aggiungono dalla parrocchia, "si terrà una piccola processione della sola immagine della Madonna di Loreto".

"Prima delle celebrazioni ai partecipanti verrà controllata la temperatura. Sarà necessario inoltre utilizzare la mascherina, igienizzare le mani e rispettare il distanziamento. In caso di pioggia le celebrazioni si terranno, negli stessi orari, nella chiesa parrocchiale".