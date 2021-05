Sat Giuliante, l’assistenza qualificata che si prende cura del cliente

Professionalità e competenza a disposizione dei clienti con l’obiettivo di fornire un servizio sempre migliore, curato nei minimi dettagli, realizzato in tempi brevi ed al giusto prezzo.

È la mission di Sat Giuliante, azienda leader come centro assistenza tecnica caldaie, nata nel 2014 come ditta individuale e nel 2019 trasformata in SRL. Dopo un’esperienza decennale nel settore oggi è autorizzata per marchi di prestigio come Carinci Group, Baxi, Cosmogas, Immergas, General D’Aspirazione, Italtherm, Radiant, Gree, Thermital.

Sat Giuliante si occupa di vendita e revisione di caldaie a gas, stufe a pellet, condizionatori, con servizi e pagamenti personalizzati tramite agenzia Fiditalia. È possibile usufruire anche del bonus per la riqualificazione energetica con sconto in fattura del 65% in cui il cliente paga solo il 35%, rateizzandolo secondo le sue esigenze.

Tecnici specializzati interni all’azienda sono pronti a prendersi cura dei clienti nell’installazione e revisione annuale delle caldaie, nell’installazione e revisione degli impianti a biomassa e nell’installazione e manutenzione dei condizionatori con interventi di assistenza su tutta la zona della Val Di Sangro e dintorni. Al fine di offrire al cliente finale un servizio a 360 gradi, Sat Giuliante è anche Agenzia Metamer, specializzata nel servizio di vendita di Luce e Gas.

Sat Giuliante è la risposta per chi cerca un’assistenza professionale e competente grazie alla consulenza qualificata che i tecnici sono in grado di offrire così da poter scegliere la caldaia o il climatizzatore più giusti per le proprie esigenze, tenendo conto dello stile di vita, dei bisogni e del risparmio energetico.

L’équipe di esperti si prenderà cura della vostra caldaia o del vostro climatizzatore assicurando il più alto grado di ottimizzazione dell’impianto. Sat Giuliante si trova a Paglieta, in contrada Sant’ Egidio 13.