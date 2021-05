400 dosi per il weekend di vaccini a Fossacesia

Domani, 22 maggio e domenica 23, nella palestra polivalente in via Primo Maggio, si procederà a una due giorni dedicata alle vaccinazioni della popolazione di Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna e Rocca San Giovanni.

L’hub, che ha già dimostrato la sua efficienza e utilità in altre tre occasioni tra aprile scorso e l’inizio di maggio, è stata di nuovo resa operativa grazie alla sinergia tra il Comune di Fossacesia e la Direzione Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti. Saranno somministrate 200 dosi di vaccino al giorno, riservati però a coloro che risulteranno iscritti nelle liste predisposte dalla Asl2 Abruzzo. Nella struttura saranno presenti due postazioni vaccinali, che saranno gestite da personale sanitario, che ha dato la disponibilità volontariamente, medici e infermieri ancora in attività o in quiescenza, che si sono messi a disposizione gratuitamente per inoculare il siero anti-Covid.

La struttura sportiva sarà aperta dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18.

“Se siamo riusciti di nuovo ad organizzare due giorni dedicati alle vaccinazione lo si deve al lavoro tra gli Enti, medici e volontari della Protezione Civile comunale, che convergono su un unico piano che è quello di effettuare nel più breve tempo possibile tutte le vaccinazioni che siamo in grado di fare – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. La vaccinazione anti Covid rappresenta la vera via di uscita dalla pandemia e mi auguro, così come richiesto alla Direzione Sanitaria della Asl2 Abruzzo, che la nostra palestra possa quanto prima operare quotidianamente per garantire al nostro territorio un’adeguata risposta nella campagna vaccinale”.