Incidente agricolo ad Atessa, muore un 72enne

Un uomo di 72 anni, V.F., è morto oggi pomeriggio ad Atessa a seguito di un incidente agricolo. Il pensionato era alla guida del suo trattore in un terreno di località Colle Pietre quando, alle 14.30 circa, per cause in via di ricostruzione, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

Inutili i soccorsi, allertati da un vicino, da parte dei sanitari 118 e dei vigili del fuoco. Durante le fasi dei soccorsi era stata attivata anche l'eliambulanza proveniente da Pescara.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Atessa, per la ricostruzione di quanto accaduto. Nel pomeriggio la salma è stata restituita ai familiari per poter celebrare i funerali.