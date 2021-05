Fossacesia, 413 vaccini somministrati nel weekend

Sono stati 413 i vaccini somministrati tra l’8 e il 9 maggio nella palestra polivalente di Fossacesia, nel weekend appena trascorso. Un dato che va ben oltre la quota delle 400 dosi che si sarebbero dovute inoculare secondo il programma stabilito alla vigilia.

“È andato tutto molto bene anche stavolta – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Asl2 Abruzzo, medici, personale infermieristico e protezione civile, che ringrazio, hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo confermato l'importanza di avere a disposizione questo punto vaccinale, una location valida e protetta, che ha tutti i requisiti per svolgere un servizio quotidiano e contribuire a immunizzare la popolazione che risiede nel nostro comune e nei centri di Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni, come ho richiesto recentemente al Direttore generale dell'azienda sanitaria, Thomas Schael insieme ai colleghi Tommaso Schips, Maria Giulia Di Nunzio e Gianni Di Rito. La soddisfazione per i risultati ottenuti nell'ultimo fine settimana – conclude il sindaco Di Giuseppantonio – è ancor più forte se si considera che coloro che si sono vaccinati sono persone che rientrano nella categoria fragili e anziani”.