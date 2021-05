Supermercato Ipersigma, da 11 anni professionalità e cortesia a Piazzano di Atessa

Ipersigma è il supermercato di Piazzano di Atessa che, da anni, offre alla propria clientela un servizio basato su una professionalità ed una cortesia difficilmente riscontrabili in altri supermercati. Il supermercato Ipersigma presenta i suoi principali punti di forza, non solo nella gentilezza di uno staff accorto e pronto ad ascoltare le specifiche richieste di ogni tipologia di cliente, ma anche nel ricchissimo assortimento di generi alimentari e di altri prodotti che è possibile ritrovare al suo interno.

Ogni acquirente avrà la possibilità di scegliere prodotti alimentari caratterizzati da alti standard qualitativi, da una freschezza e una genuinità inconfondibili e, soprattutto, da un concorrenziale rapporto qualità/prezzo in grado di venire incontro alle esigenze economiche più disparate.

Nato il 16 settembre 2010, il supermercato è di proprietà di Camillo Faienza che può orgogliosamente vantare ben 20 anni di esperienza nel settore. Il supermercato Ipersigma si trova a Piazzano di Atessa in una zona centrale della città facilmente raggiungibile da chiunque. La sede occupa una superficie di duemila mq ed è suddivisa in: reparto ortofrutta, pescheria, reparto carni, gastronomia e salumi, reparto casalinghi, chimica e igiene persona, cantina dei vini, magazzino di 700 mq, un ufficio.

Uno dei punti di forza dell'attività è sicuramente rappresentato dallo staff competente e qualificato, composto da oltre 25 persone, che è in grado di supportare e guidare ognuno, con cortesia e gentilezza, attraverso un'ampia e variegata gamma di generi alimentari e articoli per la casa di grande qualità, selezionati tra le marche più note sul mercato e proposti a prezzi competitivi.

L’attività, in via Piazzano 41, è pronta ad accogliere ogni specifica richiesta in modo sempre puntuale e preciso grazie anche ad un'apertura continuata, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 20:30 e la domenica dalle ore 8 alle 13. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0872819121 o inviare direttamente una e-mail all'indirizzo ipersangro@virgilio.it.