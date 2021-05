San Vito, ordigno bellico rinvenuto in un casolare abbandonato: sul posto le forze dell’ordine

Intervento delle forze dell'ordine questa mattina a San Vito Chietino, in seguito al ritrovamento di materiale esplosivo bellico all'interno di un casolare abbandonato situato in via Panoramica.

"Per tutelare la pubblica e privata incolumità nel corso delle operazioni di recupero e trasferimento del materiale esplosivo – dichiarano dal Comune - è stato disposto lo sgombero dei residenti delle vie Panoramica e San Giovanni Bosco in un'area compresa nel raggio di 200 metri dal punto del rinvenimento".

In particolare, sarà "interdetto a chiunque l'accesso alla Via Panoramica, compresi gli innesti con la SP 81, Via Giovanni XXIII e Via San Giovanni Bosco, e la contestuale rimozione dei veicoli eventualmente in sosta". È stata inoltre disposta "l'evacuazione immediata di tutti i residenti/abitanti degli immobili individuati alle porte e loro pertinenze, in particolare i civici n. 6-8-12-14-16-18-20-32-42-44-46 a/b di Via Panoramica, e n. 23-32 di Via San Giovanni Bosco, sino al termine delle operazioni".

Gli interventi di messa in sicurezza dell'area, sottolineano dal Municipio, "avranno una durata di circa 6 ore; la comunicazione della riapertura e la possibilità di ritorno presso le abitazioni citate avverrà tramite le forze di polizia presenti nell'area e conseguente notizia attraverso i consueti canali di comunicazione del Comune".