Al Lago di Serranella la prima tappa del campionato regionale di endurance

Prende il via oggi, al Lago di Serranella - Sant'Eusanio del Sangro - il campionato regionale endurance organizzato dal comitato regionale abruzzese della Federazione Italiana Sport Equestri. Il campionato 2021 prende il nome di Sh Tahnoon Bin Khalifa Mohd Al Nahyan, perchè per la prima volta in Italia, una famiglia reale di Abu dhabi sponsorizza un campionato regionale. "Questa connessione con la famiglia reale sta aprendo scenari molto interessanti per lo sviluppo qualitativo e quantitativo di questo meraviglioso sport", spiegano dalla Fise Abruzzo.

L'endurance. Sono delle vere e proprie maratone a cavallo utilizzando delle selle molto leggere. Le lunghezza delle gare parte da 30 km circa fino a raggiungere addirittura 160 km tutti corsi in un giorno. La durata delle competizione va dalle 2:30 alla 15/16 ore. Visite veterinarie che si effettuano ogni 2 ore, stanno a stabilire la condizione fisica del cavallo. Se è stanco, la sua gara termina.

Nella prima gara regionale i 55 partecipanti si cimentano su tre diverse distanze: 22,5 km., 45 km. e 81 km. L'organizzazione è curata dal Circolo Ippico La Mandrakata.