On The Road Moto: scopri tutte le offerte sulla nuova gamma Honda e prenota un test ride

In primavera è tempo di novità in casa On The Road in contrada Saletti ad Atessa, concessionario ufficiale Honda. On The Road è quindi il punto di riferimento per tutti gli appassionati della storica casa motociclistica. In negozio è presente l’ampia gamma di scooter e moto Honda, con tutte le ultime novità e si possono trovare tutti gli accessori legati al mondo delle due ruote come caschi, tute, abbigliamento e accessori di ogni genere dei migliori marchi del settore. Inoltre è disponibile una vasta offerta di moto usate multimarca, tutte revisionate, controllate e garantite.

Oltre alla vendita, On The Road si occupa anche di assistenza, con la sua officina meccanica in cui tutti gli interventi vengono eseguiti con professionalità e affidabilità. Presente anche il servizio gomme, sia per la sola vendita che per il cambio e il controllo degli pneumatici, con qualità a prezzi competitivi. Attivo anche il servizio di ritiro e consegna a domicilio delle moto su tutto il territorio di riferimento. Disponibilità di Courtesy Bike. (moto di cortesia)

Aprile è il mese delle offerte sulle nuove moto Honda, con tanti modelli che è possibile acquistare con il pagamento a rate a tasso zero. "È disponibile su tanti modelli della gamma Honda", spiegano i titolari di On The Road

In questo periodo da On The Road c’è il test-ride sulla Honda X-ADV 750, modello che riscuote sempre più successo. Per poter provare in strada questa due ruote occorre chiamare per prenotarsi e poi recarsi in punto vendita muniti della relativa patente di guida. Un’occasione da non perdere per salire in sella a questa moto e scoprire tutte le offerte di On The Road.

On The Road

Da lunedì al venerdì 8.30-13.30 14.30/19.30 - Sabato solo mattina

Contrada Saletti 55/A - Atessa

Telefono 0872.993271

mail – ontheroadmoto@gmail.com

Segui On The Road Moto su facebook - CLICCA QUI

Segui On The Road Moto su instagram - CLICCA QUI