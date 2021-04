Fossacesia, il 7 aprile sarà conferita la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Il 7 aprile alle 17:30, torna a riunirsi, in videoconferenza, il consiglio comunale di Fossacesia. Sono 11 i punti all'ordine del giorno della seduta. Tra i più importanti l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021. Particolarmente significativo sarà anche il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, proposta dal gruppo consiliare Alternativa Civica, dal Pd Terre dei Trabocchi, dai Giovani Democratici della provincia di Chieti, e condivisa dal gruppo di maggioranza Per Fossacesia con Di Giuseppantonio sindaco.

Il Consiglio Comunale "sigillerà un sentimento che in tanti sentiamo da tempo – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Patrick, studente dell'Università di Bologna, è detenuto ingiustamente da ormai un anno in Egitto, e attraverso questa cittadinanza onoraria noi chiediamo che venga liberato e possa affrontare il suo giudizio nei termini del rispetto dei diritti umani. Riteniamo la sua condizione di detenzione preventiva incompatibile con il rispetto dei diritti umani. Una lotta necessaria, come quella per la verità e la giustizia per Giulio Regeni, al quale Fossacesia, come altri Comuni italiani ha dedicato una panchina in Piazza Fantini. Ritengo si tratti di un segnale di coesione e attenzione ai diritti e alle libertà di cui, da sempre, la città di Fossacesia è un esempio".



Altri argomenti al vaglio dell'assise civica, che sarà presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021; l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno di imposta 2021, con la conferma aliquota e regolamento. "Sono tasse che, nonostante la riduzione delle risorse dal Governo e della Regione in favore dei Comuni, abbiamo mantenuto basse in considerazione delle difficoltà emerse in seguito alla pandemia da Covid-19", sottolinea il primo cittadino.

Un altro punto in discussione riguarda l'approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. "Il presupposto del regolamento riguarda il procedimento di adozione degli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale, oltre all'applicazione del prelievo corrispondente. Le disposizioni si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private". Il nuovo canone sostituirà, oltre ai tributi minori, qualunque altra forma di prelievo oggi vigente, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi.