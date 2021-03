"Rischio incompiuta", la Via Verde finisce su Striscia la Notizia

Ribalta nazionale per la Via Verde della Costa dei Trabocchi. A finire sulle reti nazionali questa volta sono però le lungaggini per arrivare al completamento dell'opera.

A interessarsi del progetto "Bike to Coast" è stato infatti il noto tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia. Il tratto finito sotto la lente dell'inviato Luca Galtieri è quello che va da Ortona a Vasto, interrotto dalle gallerie chiuse. Proprio davanti a una di queste, in territorio di San Vito, l'inviato ha intervistato il presidente della Provincia, ente proprietario dell'opera, Mario Pupillo che sullo tale stallo ha detto: "Abbiamo nominato un collegio consultivo tecnico che a fine mese ci darà la valutazione e si potranno riprendere i lavori" [GUARDA IL SERVIZIO].

Sull'opera incompleta, nelle scorse settimane c'è stato un scambio di battute tra esponenti regionali e provinciali; Taglieri (M5S) ha suonato un campanello d'allarme sul rischio che la Via Verde si trasformi in un'incompiuta; un timore, questo, già espresso anche dal sindaco di San Vito. La speranza è che la profezia non si avveri, considerato già il lungo elenco di opere non finite presenti nel territorio.