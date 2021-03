Campagne devastate e cinghiali nei centri urbani, Di Giuseppantonio: "Necessari interventi mirati"

L'emergenza cinghiali continua a destare preoccupazione. A lanciare l'allarme questa volta è il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio. Il primo cittadino ha presentato richiesta al Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo e alla polizia provinciale di Chieti, affinché "vengano intensificati i controlli nel territorio comunale della città nel quale si registra una crescente presenza di cinghiali".

"La mia istanza – si legge in un comunicato del sindaco - segue altre iniziative avanzate nel recente passato, assieme al mio consigliere delegato alle Politiche Agricole, Alberto Marrone, per cercare di arginare una situazione che sta creando seri problemi. Quotidianamente registro lamentele da parte di agricoltori, che vedono devastate le loro coltivazioni, con evidenti conseguenze sugli investimenti fatti. Quello agricolo è un settore importante nell'economia di Fossacesia ed è chiaro che bisogna fare in modo che venga tutelato".

"La presenza degli ungulati però non si riscontra solo nelle campagne – sottolinea Di Giuseppantonio -. I cinghiali ormai invadono strade e s'avventurano sempre più di frequente nei centri urbani, anche nelle città importanti. È evidente che il fenomeno sta facendo venir meno quella sicurezza che ogni cittadino dovrebbe veder garantita. Per queste ragioni ho ritenuto opportuno sollecitare interventi decisi e mirati".