Fossacesia, 140mila euro per la messa in sicurezza del viale di San Giovanni in Venere

140mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico relativo al viale principale di accesso all'area protetta e al complesso monumentale di San Giovanni in Venere sono arrivati al Comune di Fossacesia dal Dipartimento per gli Affari Territoriali del Ministero dell’Interno.

Sono compresi i marciapiedi situati lungo il viale e dal parcheggio della provinciale Panoramica. “Vediamo soddisfatta una nostra richiesta avanzata in più occasioni negli ultimi anni dalla mia amministrazione per la strade d’ingresso all'abbazia, meta ogni anno di turisti e fedeli. - dice il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - La sicurezza dei tanti che visitano il cenobio benedettino era ed è per noi una priorità. Lo dimostrano anche gli interventi, partiti da alcuni mesi, per la rimozione delle mattonelle che erano sui marciapiedi del viale, molte delle quali divelte a causa dell'innalzamento della pavimentazione provocata dagli alberi, che procedono a ritmo sostenuto. Rendere agevole e sicuro il raggiungimento dell’area monumentale ed inoltre favorire il turismo - conclude il sindaco - e la conoscenza di uno dei monumenti più belli d’Italia è per noi prioritario”.