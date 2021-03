Stabilimento a Fossacesia, dopo gli esposti il Comune sospende i lavori

Sospesi i lavori anche per il secondo stabilimento balneare a Fossacesia dopo le polemiche a seguito degli esposti da parte delle associazioni del coordinamento Tu Vi.Va [LEGGI QUI].

Si tratta del secondo caso con forti criticità dopo quello dello stabilimento più a sud, poi messo sotto sequestro e in parte demolito dalle mareggiate [LEGGI QUI]. Il Comune di Fossacesia ha motivato l'ordinanza con il fatto che nel frattempo l'erosione costiera avrebbe cambiato le caratteristiche dei luoghi rispetto al momento del rilascio dei permessi.

“Invece il Comune - dice una nota del coordinamento Tu Vi.Va. - si difende sulla questione dei materiali utilizzati ritenendoli regolari, come le grandi travi in cemento, quando il piano del demanio marittimo regionale prevede esclusivamente l'uso di materiale ecocompatibile”.

Il coordinamento chiede il rispetto delle norme e, quindi, mai più cemento sulle spiagge abruzzesi già fortemente antropizzate. “Il paesaggio e la costa - dicono dal coordinamento - certamente non si tutelano facendo realizzare nuovi stabilimenti e, per giunta, con le sembianze di un capannone industriale. Continueremo a vigilare e a lottare affinché il litorale abruzzese sia messo al riparo da ulteriori cementificazioni e, anzi, sia almeno in parte riqualificato e rinaturalizzato. Questo è quello che chiede il turismo: - conclude la nota - spazi quanto più naturali e non alterati. Questo è quello da fare per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto”.