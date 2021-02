Focolaio Covid alla residenza per anziani di Selva di Altino

Sale a 49 il numero dei contagiati nella residenza per anziani Villa Aurora a Selva d’Altino.

“I numeri purtroppo sono aumentati in queste ore e stanno coinvolgendo l'intera utenza presente nella residenza. - comunica il sindaco Vincenzo Muratelli - Ho raccolto in queste ore la richiesta della proprietà che mi ha chiesto di sostenere il loro sforzo nella ricerca di soluzioni rispetto a questa situazione drammatica”. Si cerca soprattutto personale sanitario che possa fronteggiare il momento ed intervenire per allentare la pressione gestionale a livello sanitario e di cura degli ospiti.

Intanto il responsabile del Pta di Casoli, Fioravante Di Giovanni, ha attivato l’Usca per la struttura.