Cadute a Torino di Sangro e San Vito Chietino: due persone in ospedale

Due cadute e altrettanti ricoveri oggi in provincia di Chieti.

Stamani, alle 11, il titolare di un camping di località Le Morge a Torino di Sangro è precipitato da una scala a pioli. L'uomo, 58 anni, stava tagliando i rami di alcune piante della struttura ricettiva di cui è titolare, quando ha improvvisamente perso l'equilibrio finendo a terra. L'eliambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato nel reparto neurochirurgico. I carabinieri della Compagnia di Ortona hanno svolto i rilievi sul luogo dell'incidente.

Oggi pomeriggio un'altra caduta, stavolta dal tetto di un'abitazione di San Vito Chietino. Sul posto, oltre ai sanitari dell'emergenza-urgenza, anche i carabinieri della locale Stazione. Il paziente è stato immediatamente trasferito in ospedale, la prognosi è riservata ma, in base a quanto riferiscono gli operatori della centrale del 118 di Chieti, non sarebbe in pericolo di vita.