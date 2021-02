Frontale tra due auto sulla Fondovalle Sangro, due feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite nell'incidente frontale avvenuto attorno oggi sulla Fondovalle Sangro.

Lo scontro tra due auto è avvenuto al chilometro 66, in territorio di Atessa. I feriti sono stati trasportati dal 118 uno all'ospedale di Lanciano, l'altro a quello di Chieti. Sul posto, oltre ai sanitari, anche le forze dell'ordine, che stanno accertando le cause dell'incidente, e il personale dell'Anas.

Il traffico sulla statale 652 è rimasto bloccato per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi incidentati e per consentire la ripresa in sicurezza della circolazione stradale.