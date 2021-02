"Il Pirata" della discordia, Di Giuseppantonio chiarisce la posizione del Comune

“Al sindaco non spetta il compito di revocare o concedere una concessione balneare, il consiglio comunale approva un piano spiaggia e a Fossacesia ci siamo sempre mossi nel pieno rispetto delle regole”. Così il sindaco Enrico Di Giuseppantonio risponde alle polemiche che in questi giorni hanno interessato Fossacesia e la sua amministrazione a causa del costruendo stabilimento balneare “Il Pirata” reo, secondo il coordinamento Tu Vi.Va., di aver gettato cemento praticamente sul bagnasciuga per la realizzazione della struttura [LEGGI QUI].

“Saranno gli organi competenti a valutare l’accaduto, ma di sicuro tutto è stato fatto seguendo le norme. - afferma Di Giuseppantonio - E nel rispetto delle regole, io non posso che fare il mio plauso ad un giovane che, oggi, vuole investire sul turismo del nostro territorio”. E a tutti quelli che definisce “leoni da tastiera”, ricorda il suo impegno per l’ambiente e si riserva di agire per vie legale contro quanti hanno diffamato lui, il suo operato e l’amministrazione di Fossacesia.

Intanto i lavori, così come richiesto proprio dal Comune di Fossacesia, sono stati sospesi ed il cantiere è stato poi posto sotto sequestro, in attesa delle indagini del caso sulla legittimità delle autorizzazioni richieste.