Incidente sulla fondovalle Sangro, muore un 65enne di Pennadomo

Un uomo di 65 anni di Pennadomo, S.C., è morto oggi pomeriggio a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto sulla fondovalle Sangro, nel territorio di Archi. "La Fiat 500 condotta dal pensionato, che viaggiava in direzione mare-monti, in tratto di strada rettilineo, è stata tamponata frontalmente dalla Volkswagen Golf proveniente dal senso opposto di marcia, condotta da A.R, 22 anni, operaio, residente a Guardiagrele, che rimaneva illeso", spiega in una nota il capitano Alfonso Venturi, comandante della Compagnia carabinieri di Atessa. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'altra auto, un'Audi A4, condotta da C.G,62 anni, residente a Lanciano, trasportato dal 118 all'ospedale di Lanciano. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

La strada statale è rimasta chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Roccascalegna e Piane d'Archi-Casoli fino alle 15.30 per i soccorsi, i rilievi dell'incidente e la rimoazione dei veicoli incidentati. "Il conducente del veicolo Volkswagen Golf è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici presso l’Ospedale di Lanciano, il cui l’esito è al momento sconosciuto", spiega il capitano Venturi. La dinamica del sinistro è in via di ricostruzione, dopo i rilievi dei carabinieri delle stazioni di Archi e Atessa, intervenuti sul posto unitamente ai soccorritori del 118.