Frana terreno di scavo, morto un lavoratore di 57 anni a Paglieta

Un 57enne di Paglieta, Ovidiu Marius Florean Marginean, è morto ieri sera in un incidente sul lavoro nello stesso Comune. La ditta di costruzioni del posto di cui era dipendente, come ricostruito dai carabinieri della compagnia di Atessa, stava realizzando la traccia a terra che avrebbe dovuto ospitare un tratto di rete fognante. Il 57enne si è calato nello scavo profondo circa 2 metri quando il terreno ha ceduto improvvisamente travolgendolo. Nonostante i tentativi dei colleghi di salvarlo, l'uomo non ce l'ha fatta. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Casoli.

Sul posto, in contrada Turaglie, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, il medico legale e gli operatori della Medicina del lavoro. Dopo l'accertamento della dinamica dell'incidente, la Procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. L'uomo era originario della Romania e risiedeva da anni a Paglieta. I lavori in corso erano stati affidati dal Comune alla ditta Dphi Costruzioni che opera anche per conto della Sasi.

È il primo incidente mortale sul lavoro del 2021 dopo la tragedia di Casalbordino alla Esplodenti Sabino.