Fossacesia si prepara al secondo weekend di screening di massa per Covid19

Anche nel prossimo fine settimana, 6 e 7 febbraio, saranno ripetute a Fossacesia le operazioni di screening del Covid 19 alla popolazione. Resta confermata la palestra polivalente di via Primo Maggio quale sede dove i cittadini potranno recarsi per potersi sottoporre al test. L’iniziativa è frutto di una collaborazione interistituzionale tra Comune, Asl2 Abruzzo, Protezione civile della Regione Abruzzo, con il coordinamento del Prefetto di Chieti.

L’esame è gratuito e su base volontaria. Saranno utilizzati tamponi antigenici rapidi di facile esecuzione e che consentono di dare in tempi brevi, circa 30 minuti, la risposta. Sono esenti dallo screening i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone sintomatiche, coloro che sono in quarantena o positive al Covid e gli operatori sanitari già sottoposti a controlli periodici. I minori che si sottoporranno al tampone dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. Gli orari per eseguire i tamponi sono i seguenti: sabato 6 e domenica 7, dalle ore 8:30 alle 13:30, nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 19:30.

“Nonostante qualche problema dovuto al sistema informatico dell'Asl, nello scorso fine settimana le operazioni sono andate avanti speditamente e i risultati (1148 test eseguiti e 0 positivi) ci hanno dato la possibilità di constatare che la situazione in città al momento è tranquilla – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. È giusto però invitare quanti non si sono sottoposti al test, di farlo perché attraverso il controllo potremo avere l’esatta situazione sulla circolazione del Covid e intervenire laddove sarà necessario per evitare che il virus si propaghi. Sappiamo che il SARS-CoV-2 ha subito delle variazioni e agire con tempestività significa tutelare i propri cari e tutti i cittadini. Ognuno deve fare la sua parte e mi rivolgo soprattutto ai genitori degli alunni che frequentano le scuole perché sottopongano i loro figli all’esame”.

Il sindaco ricorda che per facilitare l’accesso alla palestra polivalente ed evitare per quanto possibile code e assembramenti, quanti vorranno sottoporsi al tampone devono presentarsi muniti di tesserino sanitario e del modulo sulla privacy, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.gov) oppure in distribuzione nell’Ufficio Ecopoint della EcoLan, situato nel palazzo comunale, aperto nei giorni di martedì, dalle 15 alle 18; giovedì, dalle ore 9 alle 12; sabato, dalle 9 alle 12; – Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Anagrafe, in via Marina, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 18. Per ogni informazione è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 349/8954576 – 333/9127030.