Fossacesia, cittadinanza onoraria a Liliana Segre: "La Shoah non può e non deve essere dimenticata"

In occasione della Giornata della Memoria, Fossacesia si appresta a conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Il riconoscimento alla testimone della Shoah, nel corso della seduta del Consiglio comunale, convocato per il 27 gennaio, alle ore 11.

"Annoverare Liliana Segre tra i nostri più illustri cittadini ritengo che sarà un momento valoriale molto alto – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Fossacesia, medaglia d'argento al merito civile ,conferma di essere una città aperta proprio in occasione della ricorrenza della giornata internazionale nella quale si commemorano le vittime dell'Olocausto, scelta volutamente come occasione per conferire il riconoscimento alla senatrice Segre. Abbiamo voluto anticipare i lavori del Consiglio comunale per permettere ai cittadini e soprattutto agli alunni delle scuole di Fossacesia di poter seguire la seduta. La Segre, d'altro canto, donna che è costantemente impegnata nel dare 'Memoria' di un orrore che ha segnato indelebilmente la storia dell'uomo, da sempre si rivolge ai più giovani perché nemmeno uno di quei terribili giorni possa ancora vedere l'alba".

La seduta dell'assemblea civica sarà così trasmessa in streaming, collegandosi al link https://facebook.com/comunedifossacesia/live per raggiungere i cittadini e le scuole di Fossacesia, con gli alunni che, in diretta web, daranno vita a una serie di iniziative preparate in occasione della Giornata della Memoria. "La Shoah non può e non deve essere dimenticata – dichiara l'assessora alla Cultura Maura Sgrignuoli, che ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria -. È quindi compito e impegno delle istituzioni, a qualunque livello, fare tesoro delle testimonianze dei sopravvissuti, difendere la verità storica, e soprattutto educare i giovani a non rimanere mai indifferenti ma tenere alta la guardia contro ogni forma di antisemitismo, razzismo, violenza e discriminazione". Sono questi valori che Fossacesia vuole ribadire per fare in modo che il 'Giorno della Memoria', rimanga vivo in ogni gesto e in ogni pensiero della nostra vita quotidiana e nelle future generazioni.

Con le prime luci della sera, il palazzo comunale, su disposizione del sindaco, con effetti realizzati da Franco Caporale, sarà illuminato con il Tricolore.