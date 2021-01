Focolaio Pizzoferrato, Marsilio "chiude" il paese: divieto di ingresso e uscita fino al 22 gennaio

Divieto di uscita e di ingresso: il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con apposita ordinanza chiude Pizzoferrato dal 16 al 22 gennaio. Il provvedimento si è reso necessario alla luce del picco dei contagi registratosi in pochi giorni. Ieri, il numero dei postivi al Covid-19 era di 71 persone, pari al 36% dei tamponi effettuati. Con l'ordinanza firmata smattina Marsilio quindi vieta gli spostamenti in ingresso e uscita fino a quando non sarà completato lo screening di massa con tampone molecolare da parte del personale della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Come detto, le restrizioni scatteranno da domani sabato 16 gennaio per restare in vigore fino a venerdì prossimo, 22 gennaio. Quello preso da Marsilio, tra i primi del 2021, è uno dei provvedimenti previsti in caso di picco di contagi in singole località al quale si riferiva il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, nell'ultimo appello alla popolazione dopo il notevole incremento di positivi in città [LEGGI].

Di seguito le deroghe alle limitazioni di spostamento (fermo restando l'obbligo di esibizione dell'autodichiarazione):

a) sono consentiti l’ingresso e l’uscita al e da Comune di Pizzoferrato al personale sanitario, ai vo-lontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) sono consentiti l’ingresso e l’uscita al e da Comune di Pizzoferrato in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessi-tano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;

c) sono consentiti l’ingresso e il transito per e nel Comune di Pizzoferrato al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento di servizi essenziali, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destina-zione della stessa;

d) in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso al Comune di Pizzoferrato è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco;

e) nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita dal Comune di Pizzoferrato è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego;